В Бурятии подросток на питбайке сбил пенсионерку во дворе дома

В Бурятии женщина получила тяжелейшую травму - во дворе дома ее сбил подросток на спортивном мотоцикле. Нарушитель скрылся с места происшествия, но был задержан после.

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Как сообщили в полиции региона, в Гусиноозерске около восьми часов вечера 15-летний школьник на питбайке наехал на пожилую женщину, которая шла по двору своего дома. 73-летняя пострадавшая госпитализирована с переломом большеберцовой кости.

Подросток умчался, не оказав помощь пенсионерке. Установлено, что вместе с приятелями они носились на спортивных мотоциклах по дорогам, не предназначенных для этой техники.

Мать нарушителя привлечена к административной ответственности. Возбуждено административное производство по другим участникам. Проводится проверка.