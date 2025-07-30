В Калининграде семь человек пострадали в ДТП с участием двух маршруток

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием двух маршруток. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Инцидент произошел на Интернациональной улице. По предварительным данным, одно из транспортных средств вылетело на встречную полосу и врезалось в микроавтобус.
«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семи гражданам», – сообщается в публикации.
Информация о характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.
На кадрах с места заметно, что оба транспортных средства серьезно пострадали.
После того, как информация об аварии появилась в местных пабликах, следователи организовали проверку. По их данным, первый участник ДТП мог отвлечься на телефон и таким образом спровоцировать аварию.
«В ходе проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие», – рассказали в ведомстве.
На месте также работали сотрудники МВД.
Ранее на Кубани три человека не выжили в ДТП с участием мотоцикла и легковушки.