В европейской стране в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

На северо-востоке Словении в автомобильной аварии погибли пять иностранных граждан, один из участников которой — россиянин. Об этом сообщает агентство STA, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным полиции города Целе, авария произошла, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был гражданин России. Согласно предварительной версии, причиной столкновения стало превышение скорости.

Кроме пяти погибших, один человек получил тяжелые травмы. Информация о судьбе россиянина не уточняется.

Ранее автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения во время экскурсии в Турции и попал на видео. Уточняется, что ДТП произошло в городе Серик, автобус вез десятки россиян на экскурсию. Транспортное средство стало заносить на мосту, из-за чего водитель решил въехать в дорожные ограждения. Никто из пассажиров не пострадал, но у автобуса выбило окна.