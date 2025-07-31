Три человека пострадали в ДТП с легковушками в Кстове

Три человека пострадали в ДТП с легковушками в Кстовском районе Нижнего Новгорода утром 31 июля. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

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Авария случилась на улице Магистральной, 22. 23-летняя девушка ехала за рулем ВАЗ-2112. При выезде со второстепенной дороги она не дала проехать Peugeot под управлением 62-летнего мужчины, который ехал по главной магистрали. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и два ее пассажира: 48-летний мужчина и 30-летняя девушка. Их доставили в Кстовскую ЦРБ.

Ранее мы писали о том, что три иномарки столкнулись на автодороге в Нижнем Новгороде.

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