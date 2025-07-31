В Самарской области иномарка пошла на обгон и улетела в кювет

42-летняя женщина на Datsun On-Do ехала по трассе Урал - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка. На 10-м км пути при выполнении обгона она не справилась с управлением и улетела в кювет, где машина опрокинулась. Автолюбительницу госпитализировали.

© СОВА

В Центральном районе Тольятти 18-летний водитель на "Калине" на улице Мира врезался во впередиидущую "Газель", за рулем которой был 32-летний мужчина. В аварии пострадала 16-летняя пассажирка легковушки.

В Пестравском районе на трассе 67-летний автолюбитель на "Гранте" по пути из села Пестравка в Майское не справился с управлением, отчего машина съехала в кювет. Его забрали в больницу.

В Кинеле 74-летний мужчина на LADA Kalina на перекрестке врезался в ВАЗ с 32-летним автомобилистом за рулем. В ДТП пострадали оба водителя.

А в Нефтегорском районе на трассе Самара - Оренбург столкнулись "Веста" и грузовик. Два человека погибли.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек, двое погибли. Инспекторы выявили 413 нарушений ПДД, в том числе 13 случаев неправильной перевозки детей, еще 13 - управления в нетрезвом виде.