В Приморском крае 20-летняя девушка едва не лишилась головы в ДТП

В Лесозаводске в Приморском крае 20-летняя девушка едва не лишилась головы после ДТП. Врачи помогли россиянке сохранить внешность. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

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В середине июля 24-летний нетрезвый водитель не справился с управлением Toyota Camry и врезался в забор из профнастила. Мужчина получил травмы лица, у него была оторвана нижняя губа и сломана нижняя челюсть.

Пассажирка, находившаяся в салоне Toyota Camry, пострадала серьезнее — девушке металлической конструкцией пробило шею и часть лица. Ее и водителя доставили в Лесозаводскую Центральную городскую больницу (ЦГБ) для оказания первой помощи. После стабилизации общего состояния пациентов их перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии Больницы рыбаков.

В приморском Минздраве пояснили, что череп девушки собирали практически по кусочкам и фиксировали титановыми пластинами.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге женщину с двухлетним ребенком увезли в больницу после ДТП.