В Самарской области водитель "Лады" столкнулся с грузовиком

В Самарской области 31 июля водитель "Лады" получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком
Как сообщили в Поисково-спасательной службе региона, в четверг около часа ночи на трассе А300 у села Подъем-Михайловка столкнулись грузовик и "Лада".
Водитель легковушки получил серьезные травмы и не мог сам выбраться из авто.
На помощь пострадавшим выехали спасатели ПСО региона.
Специалисты с помощью гидравлического инструмента открыли двери машины и достали человека. После этого его передали медикам.
В 2:33 спасательные работы завершились.
А в Самаре 30 июля на дороге столкнулись скорая и внедорожник.