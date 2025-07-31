В Самарской области водитель "Лады" столкнулся с грузовиком

Как сообщили в Поисково-спасательной службе региона, в четверг около часа ночи на трассе А300 у села Подъем-Михайловка столкнулись грузовик и "Лада".

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Водитель легковушки получил серьезные травмы и не мог сам выбраться из авто.

На помощь пострадавшим выехали спасатели ПСО региона.

Специалисты с помощью гидравлического инструмента открыли двери машины и достали человека. После этого его передали медикам.

В 2:33 спасательные работы завершились.

А в Самаре 30 июля на дороге столкнулись скорая и внедорожник.