В Мордовии в результате ДТП грузовик опрокинулся и утонул в пруду

Ранним утром 31 июля на 37-м километре трассы произошло столкновение грузовика «Камаз», который перевозил зерно, с препятствием. В результате грузовик оказался в пруду.

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По информации МВД Республики Мордовия, авария произошла примерно в 06.20. По предварительной версии, 28-летний водитель не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся на крышу и практически полностью погрузился в воду. Прицеп упал на бок.

Водитель грузовика не получил травм. Его состояние было проверено, установлено, что он был трезв.

Напомним, что Мордовия доставила гумпомощь в Каланчакский МО Херсонской области к началу учебного года. В Мордовии проведут Университетскую смену для школьников из ДНР.