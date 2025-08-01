Под Тюменью подросток попал под колеса иномарки

В Тюменском районе 15-летнего школьника сбила иномарка на участке дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Как сообщает областная Госавтоинспекция, ночью трое решили прокатиться на машине. За руль автомобиля села 18-летняя девушка, у которой отсутствовало водительское удостоверение.

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Отмечается, что поездка продлилась до тех пор, пока у Lada 21093 не закончился бензин. Ребятам пришлось выйти из машины и толкать отечественную легковушку до места назначения.

В результате на неосвещённом участке дороги один из подростков попал под колёса автомобиля Kia Sportage, после чего иномарка влетела в неисправную отечественную легковушку. Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее «Ямал 1» писал, что под Тобольском водитель легковушки протаранил ограждение и погиб.

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