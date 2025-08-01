В Москве на видео попал пассажирский автобус, протаранивший ограждение

В Москве автобус пробил дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

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«Симферопольское шоссе в обе стороны пробка. Автобус пробил ограждение. Дублер на Москву пока едет, но уже с затруднением», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что автобус получил повреждения. На месте произошедшего собрались люди, а также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП.

«25-й километр, внутренняя сторона МКАД. Ну как всегда, у нас стоит самосвал, полностью все перекрыто. До этого две фуры и каршеринг, так что, ребята, крепитесь, кто едет в эту сторону. Полностью разнес. <…> проскочил, пролетел через все, что можно и вот он стоит, красавчик, молодец, специалист», — рассказала очевидица.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения.

Ранее в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada.