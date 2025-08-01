Момент жесткой аварии с мотоциклистом на юге Москвы попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

ДТП произошло около 4:00 на Варшавском шоссе. Водитель Chery решил развернуться из среднего ряда. По встречной дороге в это время момент ехали два байкера: один проехал мимо китайского авто, а второй врезался в его боковую часть на огромной скорости. После столкновения мотоциклист перелетел автомобиль и упал на асфальт примерно в пяти метрах от него.

Смертельное ДТП произошло на ЕКАД

Пострадавшего увезли с места происшествия врачи скорой помощи. Он находился без сознания в тяжелом состоянии. В районе ДТП пришлось временно перекрыть три полосы.