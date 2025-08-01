Водитель иномарки протаранил бетонное ограждение на трассе Сургут — Салехар
На трассе Сургут — Салехард водитель Nissan попал в аварию. Северянин получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 31 июля около 19:10 на 762-м километре автодороги Сургут — Салехард. Водитель иномарки не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.
— В результате ДТП водитель автомобиля Nissan госпитализирован, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на трассе Сургут — Салехард столкнулись грузовики Sсania и Mercedes. В результате аварии один из большегрузов упал в кювет, а один из водителей получил травмы.
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