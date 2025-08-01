Фотограф Киркорова и Билана погиб на байке в страшном ДТП

31-летний звездный фотограф Рафаэль Юсипов, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина, скончался после страшного ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Сама авария произошла сегодня около 4-х утра на Варшавском шоссе. Юсипов, управляя байком Suzuk, на огромной скорости врезался в разворачивающийся автомобиль каршеринга "Chery».

Фотографа без сознания доставили в больницу со множественными переломами, где он скончался через два часа.

Очевидцы говорили, что водитель мотоцикла после удара сделал сальто и отлетел на 15 метров.