«Шкода» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком

В аварии пострадала женщина-водитель легковушки.

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31 июля около 18:40 на автодороге «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Слободском районе произошла серьезная авария.

Автомобиль марки «Шкода Фабия», управляемый 39-летней женщиной, столкнулся с грузовиком «Шакман», которым управлял 32-летний мужчина.

В Госавтоинспекции Кировской области рассказали, что водитель легкового авто получила серьезные телесные повреждения. Машина оказалась сильно повреждена, превратившись в металлолом. Подробности инцидента выясняются компетентными органами.