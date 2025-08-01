«Шкода» превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком на трассе в Слободском районе
В аварии пострадала женщина-водитель легковушки.
31 июля около 18:40 на автодороге «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Слободском районе произошла серьезная авария.
Автомобиль марки «Шкода Фабия», управляемый 39-летней женщиной, столкнулся с грузовиком «Шакман», которым управлял 32-летний мужчина.
В Госавтоинспекции Кировской области рассказали, что водитель легкового авто получила серьезные телесные повреждения. Машина оказалась сильно повреждена, превратившись в металлолом. Подробности инцидента выясняются компетентными органами.