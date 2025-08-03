Движение на МКАД затруднено из-за ДТП на 81-м километре

ДТП произошло на внешней стороне 81 километра МКАД (после съезда №82). Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Оперативные службы города работают на месте случившегося. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение затруднено на один километр, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 августа на Волгоградском проспекте в Москве произошла крупная авария. В результате столкновения трех автомобилей один из них перевернулся. В ДТП пострадали шесть человек, включая пешехода.

Днем ранее два автомобиля столкнулись на Вильнюсской улице около дома № 5. Одна из машин при столкновении перевернулась. По предварительным данным, один человек погиб.