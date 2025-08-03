В Свердловской области в ДТП погиб один человек

Один человек погиб, еще четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в городе Каменске-Уральском в Свердловской области.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В Каменске-Уральском автоинспекторы работают на месте массового ДТП, произошедшего на ул. Кутузова в районе дома 16. По предварительным данным, произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Личности участников ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре уточнили, что все пострадавшие доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского, один из них - несовершеннолетний 2014 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все детали случившегося.