В Казани под троллейбусом с пассажирами провалился асфальт

В Казани на фоне сильных ливней произошел провал асфальта под троллейбусом. Пассажиров эвакуировали, никто из них не пострадал, пишет «Россия-1».

Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, на улице Сахарова в Советском районе города.

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На кадрах с места происшествия троллейбус лазурного цвета нависает над глубокой ямой. В поверхность асфальта уперлись передняя и задняя часть кузова, вне пределов колесной базы машины.

На улице при этом идет сильный дождь.

Оперативные службы работают на месте происшествия.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Казани в июне. Тогда под асфальт на улице Адоратского провалилась легковая машина.