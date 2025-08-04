Пять человек погибли в ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после фатальной аварии, произошедшей рано утром в понедельник. В столкновении легкового и грузового авто погибли пять человек.

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Как сообщили в региональном главке МВД, трагический инцидент произошел в районе восьми часов утра на автодороге Белово - Новый городок. По предварительной информации, водитель Honda Accord не справился с управлением, машина врезалась в стоявший на обочине КамАЗ.

В результате аварии погибли пять человек, находившихся в легковушке. Еще одна женщина, пассажир Honda, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Информации о ее состоянии пока нет.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в Белово выехали следователь Главного следственного управления и эксперт-криминалист МВД России по Кемеровской области.