Грузовой поезд столкнулся с автобусом с людьми в российском регионе

В Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, жертвами аварии стали два человека, еще 10 пострадали. Авария произошла между станциями «Лодейное поле» и «Олонец» на регулируемом железнодорожном переезде.

В Приморье в ДТП с грузовиком погибли два человека, еще один пострадал

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины ДТП, а также его обстоятельства, пока выясняются.

Ранее в районе деревни Квашонки Сандовского округа Тверской области товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате инцидента пострадал подросток.