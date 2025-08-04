Автобус с туристами столкнулся с поездом в Ленинградской области

Автобус с туристами столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что инцидент произошел рано утром 4 августа на переезде станции Инема.

На место происшествия выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов. В настоящее время обстоятельства столкновения автобуса с грузовым составом устанавливаются, уточнили в пресс-службе.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства России о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

1 августа сообщалось, что в Архангельской области водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

25 июля поезд врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Новороссийске.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.