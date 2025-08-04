В Крыму автомобиль с пассажирами упал в 75-метровый овраг

В Крыму легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, упал в овраг, глубиной 75 метров.

© Российская Газета

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел поздно вечером 3 августа на трассе Приветное-Морское возле города Судак. Водитель Mercedes съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся и сорвался в овраг. В результате аварии четыре человека оказались заблокированы в машине.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ и медики. Одному из пострадавших потребовалась фиксация шейного отдела позвоночника. Спасателям потребовалось использовать специальное и альпинистское снаряжение, чтобы извлечь его из автомобиля.

После подъема из пропасти пострадавшие были переданы врачам для оказания медицинской помощи.