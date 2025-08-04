В ДТП с поездом пострадали паломники из Ярославской области

В автобусе, который столкнулся с поездом на регулируемом переезде станции Инема в Ленинградской области, находилась группа паломников из Тутаевского округа.

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Утром 4 августа в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с автобусом, в котором находились туристы. В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, несколько человек госпитализировали.

Оказалось, что в автобусе была группа паломников из Ярославской области. Поездку организовал Воскресенский собор Тутаева. Об этом сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.

"Печальная новость поступила из Ленинградской области. По поступающей информации, группа паломников из Тутаевского округа попала в дорожно-транспортное происшествие. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения", - написала Ольга Низова.

На странице собора его настоятель отец Василий Мозяков просит молитв за пострадавших паломников, отмечая, что один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Администрация Тутаевского муниципального округа запросила у протоирея Василия информацию для оказания пострадавшим необходимой помощи.