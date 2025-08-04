Под Курском в результате ДТП пострадали две женщины и ребенок

Авария произошла 3 августа около 17:30 на 36-м километре трассы «Курск – Льгов – Рыльск».

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По предварительным данным, автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находилась 51-летняя женщина, двигался из Курска в направлении Курчатова и столкнулся с автомобилем «Киа Sorento», которым управляла 32-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили три человека: водитель «Хендай Солярис», её 29-летняя пассажирка и 4-летняя девочка, ехавшая в автомобиле «Киа Sorento». Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям участников аварии.