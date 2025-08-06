На северо-западе Москвы Infiniti протаранил пять легковушек

Водитель черной Infiniti протаранил пять легковых автомобилей на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«Массовое ДТП произошло на улице Валиса Лациса в столичном Тушино. Мужчина, управлявший джипом Infiniti, протаранил минимум пять легковушек, припаркованных рядом с «Пятерочкой». Виновник аварии пытался скрыться с места, однако из-за повреждений его автомобиля далеко уехать мужчина не смог – через 200 метров он заглох», — сообщает канал.

О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль разорвало на части после жесткого столкновения с пассажирским автобусом. Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, а пассажиры и очевидцы столпились на дороге.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.