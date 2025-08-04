Сотни байкеров вышли в центр столицы региона России из-за одного ДТП

В центре Екатеринбурга сотни байкеров вышли к кинотеатру «Космос» в поддержку Надежды Гугумберидзе, пострадавшей в ДТП с легковым автомобилем Isuzu. Собравшиеся убеждены, что водитель иномарки нарочно сбивает мотоциклистов, пишет E1.ru.

По информации издания, владельца Isuzu Алексея Грома в городе прозвали «охотником на мотоциклистов», так как за месяц он попал уже в две аварии с участием байкеров. Последней пострадавшей оказалась Гугумберидзе, получившая открытый перелом голени и черепно-мозговую травму. При этом пока неизвестно, смогут ли врачи сохранить ей ногу.

Как рассказал журналистам сын мотоциклистки, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Среди собравшихся также оказалась сестра пострадавшей. Она выразила уверенность, что Гром специально сбил Гугумберидзе, так как она никогда не вела себя агрессивно на дорогах.

«Моя сестра всегда ездила аккуратно, не превышала скорость и не участвовала в гонках. Она не из таких, не тусовочница какая-нибудь, не ищет приключения, для нее мотоцикл — это просто способ передвижения. Ее главный девиз был: "Меня ждут дома“», — заверила собеседница издания.

Один из байкеров также заявил, что мотоциклисты были сбиты намеренно. По его словам, первый пострадавший в аварии с Громом не получил травм, поэтому ДТП оформили как обычное происшествие. Произошедшая через две недели авария с тем же автомобилистом и Гугумберидзе вызвала у него подозрения.

«Все выглядит так, словно водитель автомобиля преднамеренно наехал на мотоцикл и какое-то время еще его протащил по дороге», — считает он.

Сам Гром в беседе с журналистами заявил, что ему пересылают сообщения из чатов мотоциклистов, которые якобы планируют самосуд. Он подчеркнул, что сейчас старается максимально быстро продать имущество, чтобы оказать помощь Гугумберидзе, и остается на связи с ее сыном. При этом автомобилист не считает себя виновным. По его словам, пострадавшая, нарушая разметку, пыталась обогнать иномарку по разделительной полосе.

«Заезжает спереди, встает посредине моего автомобиля и бьет по тормозам. Естественно, я не успеваю среагировать, происходит столкновение, у меня открывается капот», — сказал он.

Ранее сотни жителей Саратовской области вышли на улицы после смерти 15-летнего мальчика в ДТП, после которого был задержан 36-летний мужчина, живущий в местном таборе. Возмущенные россияне заявили, что местные цыгане ведут себя агрессивно, торгуют наркотиками и ездят без прав.