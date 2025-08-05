Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области увеличилось до 30 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Предварительно пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет", – говорится в сообщении.

Причиной аварии мог стать сильный туман на данном участке дороги. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП и принимают меры для устранения последствий аварии.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тульской области, узнать о состоянии пострадавших можно по телефону горячей линии Минздрава области: 8 (800) 444-40-03.

Для пассажиров также организован пункт временного размещения. В ближайшее время перевозчик организует оперативную доставку пассажиров к конечным пунктам направления.

Автобус маршрутом Луганск – Москва столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" утром 5 августа. Авария произошла на 228-м километре трассы в Киреевском районе.