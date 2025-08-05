В Подмосковье машина протаранила стену  и выпала с паркинга

В подмосковном Жуковском автомобиль протаранил стену и вылетел с многоэтажного паркинга, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

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«Машина на большой скорости вылетела с паркинга в Жуковском. Информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после падения лежит на земле среди деревьев. Рядом находятся спасатели и очевидцы. В стене паркинга виден пролом на уровне четвертого этажа.

До этого в Москве фургон загорелся под эстакадой на Волоколамском шоссе. На видео, снятом очевидцами, видно, что пламя охватило автомобиль полностью.

Также стало известно, что на МКАД кабина с человеком внутри оторвалась от грузовика при ДТП.

Ранее пьяный иркутянин вылетел в кювет на грузовике, в котором находились дети.