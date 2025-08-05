На Кубани бензовоз влетел во двор частного дома

В Краснодарском крае цистерна для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей влетела во двор частного дома и протаранила автомобили, стоявшие под навесом. Видеозапись с последствиями инцидента опубликовал Telegram-канал «ТК Краснодар».

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«Автоцистерна въехала во двор жилого дома в Абинске. По предварительным данным, водитель грузового Renault потерял управление, в результате чего большегруз съехал с дороги и въехал на территорию частного дома на улице Дорожной», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что большегрузная автоцистерна с надписью «огнеопасно» проломила кирпичный забор и оказалась во дворе, где под навесом были припаркованы два автомобиля. У грузовика повреждена кабина, задняя часть цистерны осталась на улице. На месте находятся сотрудники полиции.

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