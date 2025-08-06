В Самарской области пьяный водитель вылетел в кювет

Полиция установила, что 59-летний водитель на Chevrolet Cruze ехал по трассе Кинель - Богатое - Борское и на 10-м км не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Медики госпитализировали 40-летнюю пассажирку легковушки.

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В Тольятти 56-летняя женщина на Toyota Corolla двигалась по двору со стороны проезда Малахитова в направлении ул. 40 лет Победы и сбила 14-летнюю девочку на велосипеде, которая ехала по пешеходному переходу. Подростка госпитализировали. В Октябрьске на ул. Ленина 61-летний мужчина на ВАЗ-2111 сбил 60-летнюю женщину на тротуаре.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение. А в Сергиевском районе на трассе М5 "Урал" столкнулись две легковушки. Четыре человека в больнице. Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 12 ДТП, в которых 2 человека погибли, 14 - пострадали. Инспекторы выявили 409 нарушений, в том числе 27 случаев неправильной перевозки детей и пресекли 18 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.