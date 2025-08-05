Опрокинувшаяся фура заблокировала движение на трассе М-4 «Дон»

Грузовой автомобиль перевернулся на трассе М-4 «Дон», сообщает Telegram-канал Don Mash.

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«Фура перевернулась и спровоцировала шестикилометровую пробку на М-4 возле Миллерово. Автомобилисты говорят, что машины стоят от Малотокмацкого до Новоспасовки в сторону Ростова», — сообщает канал.

Судя по фото, у автомобиля вырваны оси, лопнули покрышки, а также искорежена кабина водителя. Предварительно, никто не пострадал.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.