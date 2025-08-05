В результате ДТП с микроавтобусом в Саранске пострадал человек

Этой информацией поделились в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

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В результате столкновения, управлявшей легковым автомобилем 38-летней женщине, понадобилась помощь врачей. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования, водители обоих транспортных средств были трезвы, пишут «Известия Мордовии».

Ранее стало известно, что на двух улицах Саранска на протяжении пяти дней не будут работать светофоры.

Также сообщалось, что в результате столкновения автолюбительницы с опорой ЛЭП в Мордовии пострадали два человека.