На Кубани произошло ДТП с участием семи транспортных средств

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в Белореченском районе Краснодарского края. ДТП, предположительно, спровоцировал водитель зерновоза, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель зерновоза "Рено" с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем, что спровоцировало последующие столкновения, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ДТП повреждены шесть легковых автомобилей и грузовик. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.