В Дагестане перевернулась "ГАЗель", внутри которой было 14 человек

В Дагестане во вторник опрокинулась "ГАЗель", внутри которой было 14 пассажиров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СУ СК РФ по республике.

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По предварительным данным, водитель "ГАЗели" не справился с управлением и в итоге транспортное средство опрокинулось. Дорожный инцидент случился около населенного пункта Зубутли-Миатли. Внутри находилось 14 пассажиров.

Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие, врачи оказывают им медицинскую помощь. Следователи СКР проводят проверку по факту ДТП.