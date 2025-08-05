Таран автобусом пункта оплаты на трассе «Дон» попал на видео

Автобус, перевозивший пассажиров из Луганска в Москву по трассе М-4 «Дон», влетел в пункт оплаты проезда. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал Mash на Донбассе.

ДТП произошло примерно в 7:00 мск. От удара машина перевернулась — некоторые люди выпали из салона на дорогу вместе с багажом.

Пассажиры, оставшиеся невредимыми, оперативно выбрались через разбитые окна, а после самостоятельно перевернули автобус.

Всего в автобусе находились 48 пассажиров. Четверых увезла скорая в тяжелом состоянии. Еще около 30 человек медики осмотрели на месте.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одним из решающих факторов ДТП мог стать густой туман, окутавший трассу.