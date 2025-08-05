В Калининградской области в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса без пассажиров на трассе в Калининградской области. Среди них трое детей, сообщили в Telegram-канале ГАИ региона.

"По оперативной информации, <...> на 93 км автодороги Калининград - Гвардейск - Черняховск - Гусев - Нестеров - граница с Литовской Республикой Черняховского района (около п. Шоссейное) 21-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан", при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу служебному автобусу (был без пассажиров). В результате ДТП пострадали водитель и трое 16-летних пассажиров легкового автомобиля", - сказано в сообщении.

Авария произошла в 18:40 по местному времени (19:40 мск). Пострадавших направили в медучреждения. На месте работают сотрудники ГАИ.

К ликвидации последствий аварии привлекали спасателей. Они деблокировали из легкового автомобиля двух пострадавших и передали их медикам.