Два автобуса столкнулись на севере Москвы

Два автобуса столкнулись друг с другом на севере Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе "Мосгортранса".

© Москва 24

ДТП произошло во вторник, 5 августа, примерно в 20:20 на улице Лескова, у дома № 25. Врезались друг в друга автобусы, которые курсируют по маршрутам № 290 и 606. В результате случившегося никто не пострадал.

В "Мосгортрансе" уточнили, что детали аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее маршрутка с 14 пассажирами внутри опрокинулась около населенного пункта Зубутли-Миатли в Дагестане. По предварительным данным, водитель "Газели" пытался обогнать фуру, но не справился с управлением. В результате есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.