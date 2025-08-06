Пьяный водитель спровоцировал аварию в Тюменской области

Два парня погибли в жесткой аварии под Тюменью. ДТП случилось в Исетском районе этой ночью, передает 360 ЧП.

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Водитель Nissan Qashqai врезался в автомобиль марки «ВАЗ 2110». В результате погибли 21-летний водитель и 17-летний пассажир. Два других пассажира легковушки госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Как позже выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС обнаружили его неподалеку в лесу. Виновника аварии также госпитализировали в больницу.

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