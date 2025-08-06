Audi протаранила пять припаркованных автомобилей в Петербурге

Автомобиль Audi врезался в пять припаркованных автомобилей на Васильевском острове в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

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«ДТП произошло сегодня утром на Уральской улице. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и ЛО, у Audi лопнуло колесо, водитель потерял управление и задел сразу пять припаркованных машин. Никто не пострадал», — сообщает канал.

Владелец Audi «Ауди» настаивает на другой версии. Со слов мужчины, ему стало плохо за рулем, он потерял сознание и въехал в припаркованные машины. У немецкого автомобиля отвалилось колесо. Задетые авто остались на ходу — впрочем, их владельцев это вряд ли утешит.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.