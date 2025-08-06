На видео попало, как грузовик выехал под электровоз в Богдановиче

В Свердловской области большегруз попал под электровоз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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«Предварительно, за рулем сидел 33-летний мужчина, в/у у него забрали за пьяную езду и выезд на встречку. Сейчас получил еще три протокола. Сам целый, у помощника машиниста перелом ноги», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик едет по переезду на железнодорожных путях на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезается электровоз, от удара транспорт разворачивает.

По информации канала, инцидент произошел в городе Богдановиче.

До этого сообщалось, что на трассе М-12 в Сергачском районе Нижегородской области легковой автомобиль Volvo врезался в грузовик КАМАЗ и два трактора. Отмечается, что в момент ДТП легковушка перевернулась. Водитель получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.