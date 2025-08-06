Контейнеровоз врезался в самосвал на ЦКАД в Подмосковье

Авария произошла на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в районе деревни Свитино. Участниками ДТП стали две грузовые машины — контейнеровоз влетел в самосвал. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в Telegram-канале «МК: срочные новости».

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— Авария случилась на ЦКАД в районе деревни Свитино (Наро-Фоминский городской округ). Предварительно, самосвал остановился на светофоре, а в этот момент в него врезался контейнеровоз, — говорится в публикации.

На данный момент нет информации о пострадавших в этой аварии. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики.

Ранее на 314-м километре автодороги А-113 ЦКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии скончался водитель грузовика «Скания». Телесными повреждениями отделался другой мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса».