В России поезд снес нарушивший правила переезда грузовик и попал на видео

В Свердловской области поезд снес нарушивший правила переезда грузовик и попал на видео. Ролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

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На кадрах видно, как большегруз въезжает на регулируемый железнодорожный переезд. В это время включен сигнал, извещающий о приближении поезда. Через несколько секунд происходит столкновение, от удара автомобиль выбрасывают в кювет, из его кузова летит щебень.

В результате аварии травму получил помощник машиниста — у него сломана нога. По данным «Регнума», управлявший грузовиком мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Ранее в Ленинградской области поезд протаранил автобус с пассажирами. Пострадали 16 человек, еще одной пассажирке спастись не удалось. Виновником стал водитель автобуса — он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.