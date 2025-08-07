В Петербурге автомобиль врезался в остановку с людьми

В МВД заявили, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль сервиса каршеринга врезался в остановку с людьми.

Как уточняется в Telegram ведомства, авария произошла рано утром 7 августа.

«35-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку напротив дома 108 на проспекте Ленина в г. Красное Село», — указывается в заявлении.

После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции.

Согласно последним данным, в момент аварии на остановке было две женщины: одна погибла на места ДТП, а другая была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии — врачи борются за ее жизнь.