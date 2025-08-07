Водитель каршеринга сбил двух женщин в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 35-летний мужчина, управлявший автомобилем каршеринга, наехал на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них погибла на месте, за жизнь другой борются врачи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП произошло 7 августа около 05:33 на проспекте Ленина в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга).

Водитель каршерингового автомобиля Kia Rio не справился с управлением и наехал на автобусную остановку напротив дома 108. В момент аварии там находились две женщины.

"После аварии водитель сбежал, бросив автомобиль. Он был задержан по горячим следам сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении петербургского Главка МВД.

Пострадавшая женщина находится в больнице, ее состояние крайне тяжелое, врачи борются за ее жизнь.