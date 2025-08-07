В Мордовии пьяный водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

В Мордовии три человека пострадали в аварии, произошедшей накануне в Кадошкинском районе.

© runews24.ru

ДТП случилось на 11 километре автодороги «Инсар – Кадошкино».

Как сообщает «Безопасность на дорогах. Ковылкино. Инсар. Кадошкино», виновником происшествия стал 24-летний водитель, который управлял «ВАЗ-2114».

Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. В результате травмы получили водитель и два его пассажира 2000 и 1990 годов рождения. Всех троих доставили в больницу.

При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, к тому же, у него не оказалось прав.

Ранее на Александровском шоссе в 17:55 столкнулись Daewoo Matiz и Chevrolet Lacetti.