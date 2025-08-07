Массовое ДТП с четырьмя авто произошло на северо-востоке Москвы

Массовая авария произошла на северо-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Отмечается, что инцидент произошел в 10 часов утра на Ботанической улице.. Судя по видео, в аварию попали несколько легковых машин и грузовая «Газель».

О пострадавших не сообщается.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.