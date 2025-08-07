Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции

Шесть российских туристов получили травмы в результате аварии в Турции. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в TurizmNews.

— По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном, — уточнили в издании.

22 июля в турецком городе Серик произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 туриста из России. В результате происшествия автобус получил повреждения, в частности были выбиты стекла.

7 мая автобус с туристами из России попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас) на Кубе. Медики госпитализировали одного человека.

29 апреля в Сети появились кадры с моментом аварии с участием российских туристов в турецкой Анталье. В результате произошедшего пострадали 18 человек. Все, кто получил травмы, находились под наблюдением турецких врачей.

20 апреля 7 человек погибли и еще около 30 пострадали в аварии с участием рейсового автобуса в Таиланде. Он следовал по маршруту Районг — Нонгкхай.