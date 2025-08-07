Поезд протаранил автомобиль в российском регионе

В Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По информации ведомства, авария произошла на 48-м километре Горьковской железной дороги. Поезд, который врезался в легковой автомобиль, следовал по маршруту Правдинск — Заволжье. Причины ДТП неизвестны.

«Автомобиль получил серьезные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в СК.

Ранее в Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции «Екатеринбург-Сортировочный». Вагоны сошли с рельсов при выполнении внутристанционных маневровых работ. Никто не пострадал.