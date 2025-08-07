В Нижегородской области машина столкнулась с электропоездом

Утром в четверг в деревне Трестьяны в Нижегородской области автомобиль и электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде, один пассажир получил травмы, заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Инцидент произошел утром 7 августа на 48-м километре Горьковской железной дороги, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В деревне Трестьяны легковой автомобиль столкнулся с электропоездом, следовавшим по маршруту «Правдинск – Заволжье».

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, а одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

Ведется проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели в Ленобласти поезд столкнулся с автобусом. «Октябрьская железная дорога» сообщила о гибели двух человек в результате происшествия. Позже ОЖД указала, что погиб один человек, а различные травмы получили 11 человек. Возбуждено уголовное дело.