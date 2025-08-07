В Нижегородской области машина столкнулась с электропоездом
Утром в четверг в деревне Трестьяны в Нижегородской области автомобиль и электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде, один пассажир получил травмы, заявили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Инцидент произошел утром 7 августа на 48-м километре Горьковской железной дороги, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В деревне Трестьяны легковой автомобиль столкнулся с электропоездом, следовавшим по маршруту «Правдинск – Заволжье».
В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, а одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.
Ведется проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели в Ленобласти поезд столкнулся с автобусом. «Октябрьская железная дорога» сообщила о гибели двух человек в результате происшествия. Позже ОЖД указала, что погиб один человек, а различные травмы получили 11 человек. Возбуждено уголовное дело.