В Ульяновской области столкнулись поезд и грузовик

Столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

"По предварительным данным, 7 августа в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции Обамза - Блок-пост в Мелекесском районе Ульяновской области, произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом №354, следовавшим по маршруту Имеритинский курорт - Пермь", - отмечается в сообщении.

В телеграм-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России сообщается, что автомобиль получил технические повреждения, пострадавших нет. Следователи ульяновского следственного отдела на транспорте центрального МСУТ СК России проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

На место происшествия также выехал ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.