В Москве на МКАД в аварию попал автомобиль ГИБДД

Автомобиль ГИБДД попал в аварию на Московской кольцевой автомобильной дороге. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Отмечается, что ДТП произошло на 100-м километре автодороги. Судя по видео, у автомобиля ГИБДД разбита задняя часть. Рядом стоят с включенными аварийными сигнализациями грузовая «Газель» и Lada Largus.

О пострадавших не сообщается.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.